Италия: умер почетный президент Папского совета
Почетный президент Папского совета по межрелигиозному диалогу, французский кардинал Жан-Луи Торан скончался в США в возрасте 75 лет.
Как отмечается, он лечился в Соединенных Штатах от болезни Паркинсона.
Именно Торан объявил об избрании Франциска Папой Римским 13 марта 2013 года, пишет russian.rt.com.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Павел VI, занимавший Святой престол с 1963 по 1978 год, будет канонизирован в 2018 году.
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