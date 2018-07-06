Италия: умер почетный президент Папского совета

Как отмечается, он лечился в Соединенных Штатах от болезни Паркинсона.

Именно Торан объявил об избрании Франциска Папой Римским 13 марта 2013 года, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Павел VI, занимавший Святой престол с 1963 по 1978 год, будет канонизирован в 2018 году.