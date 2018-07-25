Италия: умер Серджио Маркионне

Об этом в официальном заявлении сообщил председатель правления FCA Джон Элканн.

«К сожалению, произошло то, чего все мы так боялись, - сказал Элканн. - Серджио Маркионне, человек и друг, скончался».

За несколько дней до этого появилась информация, что после плановой хирургической операции состояние здоровья Маркионне резко ухудшилось. В связи с этим правление концерна приняло решение назначить нового генерального директора. Им стал глава компаний Jeep и Ram Майк Мэнли.

Позднее адвокат Маркионне рассказал, что во время операции на правом плече тот впал в кому. Врачи диагностировали необратимое разрушение мозга без шансов на восстановление. Причиной осложнения после операции стала опухоль, обнаруженная в верхней части легкого.

Маркионне возглавил Fiat в 2004 году. Под его руководством в 2014 году произошло поглощение Chrysler и создание концерна FCA. В 2016 году Маркионне вывел из состава объединенной компания Ferrari. В июне текущего года Маркионне представил новый пятилетний план развития концерна, в котором особое внимание было уделено Jeep, Maserati и Alfa Romeo. Покинуть пост главы FCA топ-менеджер намеревался в 2019 году.