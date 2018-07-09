Италия: умерла старейшая женщина Европы

Она умерла 6 июля, на момент смерти ей было 116 лет и 37 дней. Она была вторым самым пожилым человеком в мире после 117-летней японки Тие Мияко.

Уроженка комунны Ла-Маддалена, Проетто перебралась в Монтелупо-Фьорентино в 60-х годах и с тех пор проживала там, пишет gazeta.ru.

В апреле этого года в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима. После этого титул старейшей жительницы перешел к Тие Мияко.