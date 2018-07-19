Италия: умирающий американец написал письмо карманнику

Американский турист Майкл Вили пострадал от карманника в путешествии по Венеции и вместе с заявлением о краже принес в полицию письмо, предназначенное для вора.

На такой необычный поступок мужчину подтолкнуло состояние здоровья: он находится на последней стадии рака, и поездка в Италию может стать финальным событием его жизни.

Вили решил обратиться к совести карманника.

«Ты оставил меня без денег и кредиток. Представь на секунду, что это сделало с твоей жертвой. Я молился ради прощения. Я молюсь за тебя. Избавься от греха, от которого страдают невинные люди», – цитирует «РИА Новости» послание американца.

Сам Майкл Вили своего обидчика простил, пишет eg.ru.

После необычного письма венецианская полиция тоже решила воззвать к совести преступника и предложила «любому, нашедшему кошелек американца» принести его в комиссариат.

Мужчину ограбили в речном трамвайчике.