Италия: умирающий американец написал письмо карманнику
Майкл Вили рассказал, что простил преступника.
Американский турист Майкл Вили пострадал от карманника в путешествии по Венеции и вместе с заявлением о краже принес в полицию письмо, предназначенное для вора.
На такой необычный поступок мужчину подтолкнуло состояние здоровья: он находится на последней стадии рака, и поездка в Италию может стать финальным событием его жизни.
Вили решил обратиться к совести карманника.
«Ты оставил меня без денег и кредиток. Представь на секунду, что это сделало с твоей жертвой. Я молился ради прощения. Я молюсь за тебя. Избавься от греха, от которого страдают невинные люди», – цитирует «РИА Новости» послание американца.
Сам Майкл Вили своего обидчика простил, пишет eg.ru.
После необычного письма венецианская полиция тоже решила воззвать к совести преступника и предложила «любому, нашедшему кошелек американца» принести его в комиссариат.
Мужчину ограбили в речном трамвайчике.
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