Италия: Уолкотт может перебраться в Милан

Как сообщает Football Italia, агент Уолкота сделал запрос в Милан о возможном переходе. «Россонери» пока никак не отреагировали на это предложение. Сообщается, что 28-летний вингер хочет изменить обстановку ради того, чтобы иметь больше игрового времени. Действующий контракт Уолкотта с «канонирами» рассчитан до лета 2019 года. Отметим, что также Тео интересен Саутгемптону, Эвертону, Вест Хэму, Валенсии и Ньюкаслу, пишет goal.net.ua.