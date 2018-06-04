Италия: упала одна из колонн античного домуса

Понедельник, 04 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: упала одна из колонн античного домуса

В подводном парке Байя, где в морской толще замерли на века свидетельства жизни древних римлян, одна из дворовых колонн домуса была повреждена и опрокинута.

Причиной стала, по мнению специалистов, лодка с достаточно большой осадкой. Верхняя часть колонны находилась на глубине всего полтора метра, так что невнимательный экипаж мог задеть дном судна это подводное сооружение.

Сегодня остатки драгоценного свидетельства прошлого лежат искалеченными на дне морского заповедника, что вызывает большое сожаление и тревогу у руководства парка, пишет napoli1.com.

Однажды колонна уже испытала подобный удар и была реставрирована в 2015 году, укреплена стальным стержнем. Однако, в этот раз сталь не удержала силы удара, и колонна рассыпалась.

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