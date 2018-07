Италия: успех российских стилистов в Риме

Признанные кумиры Высокой моды и молодые таланты, национальные и интернациональные, предлагают вниманию публики свои новые коллекции на подиумах сразу нескольких площадок Рима. Весенне-летняя коллекция одежды была представлена в этом году на «AltaRoma AltaModa 2018» в конце января, а c 27 июня по 1 июля 2018 г. прошла летняя «AltaRoma AltaModa 2018», на которой были представлены коллекции одежды осень-зима 2018-2019.

Впервые за все годы проведения римской Недели моды ее основные показы прошли на территории Чинечитта (Cinecittà) - главной итальянской киностудии, в ее знаменитых павильонах и студиях, тем самым подчеркнув глубокую органическую связь итальянской моды с итальянским кино и телевидением.

ФУТУРИСТИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Некоторые мероприятия проходили на других площадках города. Так, например, в престижнейшем Palazzo delle Esposizioni, расположенном в самом сердце Вечного города, молодая талантливая римская дизайнер моды Sabrina Persechino представила свою коллекцию «Оptical». И этот показ прошел вовсе не случайно по соседству с выставкой фотографий под названием «L'altro sguardo. Fotografie italiane 1965-2018» («Другой взгляд. Итальянские фотографии 1965-2018»): корни идеи «Оptical» уходят в футуризм, при этом это очень современная, инновационная одежда, реализованная благодаря использованию сложных программ векторной графики и лазерной гравировки. Ее геометрические схемы, чистые линии, повторяющиеся элементы и текстурные принты - продукт анализа и творческого переосмысления классической и современной архитектуры. Все это дает возможность говорить о рождении абстрактного оптического дизайна одежды, которая, при движениии, создает у наблюдателей самые настоящие оптические иллюзии. И в то же время, эту одежду характеризует подчеркнутая элегантность и чувственность... Цвета для предстоящего сезона, которые предлагает Sabrina Persechino - белый, зеленый, фиолетовый, коралловый, оранжевый, а также самый актуальный, бледно-коричневый с сероватым оттенком (так называемый цвет tortora).

ОСТРОМОДНЫЕ ТРАСФОРМЕРЫ

На другой площадке Рима, в древней библиотеке Казанатенсе (Biblioteca Casanatense) свою коллекцию Haute Couture представил талантливый дизайнер одежды из Ливана Robert Abi Nader. А в студиях Чинечитта свою коллекцию под названием «Equilibrio versus Follia» (что означает: баланс, уравновешенность против безумия) представила на суд публики римский дизайнер украшений Gaia Caramazza. Она создает очень оригинальные, остромодные украшения (как правило, трасформеры) из самых разных материалов: серебро, бронза, золото, искусственные и натуральные полудрагоценные и драгоценные камни, вплоть до бриллиантов...

«CREATIVE DISTRICT» - «ТВОРЧЕСКИЙ РАЙОН»

Огромный успех - вот результат уже четвертого по счету представления на «AltaRoma AltaModa» творческого проекта Antonio Falanga и Grazia Marino под названием «Creative

District» («творческий район»). Это проект, который из года в год «путешествует» по Риму и проводится каждый раз в новых, самых эксклюзивных местах столицы итальянской Высокой Моды. «Creative District» был создан с целью содействия сохранению портняжных традиций, их творческому развитию в моде как итальянской, так и международной, а также для поддержки молодых стилистов.

«Creative District» - часть другого, более широкого проекта Antonio Falanga e Grazia Marino, названного «Spazio Margutta», поскольку тесно связан, идеологически и географически, со знаменитой римской улицей искусств, Via Margutta. Цель проекта - продвижение на рынках и поддержка итальянских брендов, продуктов и товаров высокого качества «Made in Italy». На этот раз свои коллекции в рамках проекта «Creative District» вывели на сцену Gian Paolo Zuccarello, Asia Neri by Irene Mattei, Aline Oliveira, Antudo, Dàvorin Cordone и Sosud by Mario Costantino Triolo.

Одна из наиболее авторитетных обозревателей моды, журналистка Cinzia Malvini, сопровождала в качестве гида зрителей модного шоу в этом увлекательном путешествии в мир портняжного искусства. Так, например, коллекция Gian Paolo Zuccarello, со всем ее великолепием, перенесла зрителей в Париж 1950-х, черпая вдохновение в пленительном образе Madeleine, испанской балерины знаменитого кабаре «Moulin Rouge»... Великая муза, вдохновившая молодого стилиста, когда-то блистала не только вечерами на сцене, но и днем, гуляя по парижским бульварам в наделавших много шума блистательных эксклюзивных нарядах, подчеркивавших ее красоту и женственность. Так же как и в жизни, Madeleine на подиуме обожает быть в центре внимания благодаря шляпкам и перьям, отваживается на цвета самые решительные и выразительные, на сочетания типа: фиолетовый-зеленый, красный-розовый, разные сочетания глубоких оттенков синего, носит исключительно дорогие натуральные ткани: кашемир, шелковый бархат и вельвет, японский шелк, шифон, кружева, блестки и стразы...

Asia Neri by Irene Mattei погрузила зрителей в испанскую моду XVII века, тогда как коллекция Aline Oliveira пересекла Атлантику, чтобы погрузить зрителя в родную ей Бразилию 80-х годов... Благодаря их коллекциям обещают вернуться в моду подчеркнуто широкие плечи, брюки и джинсы с высокой талией, объемные складки, драпировки и объемные рукава... Выходит на сцену женщина работающая, самостоятельно строящая свою карьеру, решительная и сильная, отдающая предпочтение выразительным цветам типа фиолетового, лилового, бордового... В триумфальном финале показа - объемная вечерняя одежда из органзы и шелка с вышивской кристалами Swarovski.

СИЦИЛИЙСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

Впервые выставляла свою коллекцию «The Lost Beauty» на Римской неделе моды сицилийская марка «Antudo by Andy Leone». Молодой стилист со своим брендом «Made in Sicily» предложил движение очень революционное, современное и в то же время наполненное историей, глубоким пониманием своеобразной островной идентичности, символизмом, гордостью...

Также сицилиец по происхождению, Dàvorin Cordone оживил черным опаловым отливом своей первой капсульной коллекции «Empowering Beauty» величественное барокко и арки Папской коллегии Анджеликум (Chiostro del Pontificio Collegio dell'Angelicum). Перья и вышивка кристаллами Сваровского подчеркивает магнетизм Женщины как таковой. Элекантность достойная Красной дорожки...

В завершение показа в рамках проекта «Creative District» Cinzia Malvini представила коллекцию «Sosud Ouverture», задуманную сестрами Alessandra и Roberta Carrozzo, купленную по лицензии фирмой «All In One Fashion Ltd" и представленную на «AltaRoma» талантливым Mario Costantino Triolo. Пульсирующее сердце этой коллекции - Юг Италии, как источник вечного вдохновения - в подвешенном состоянии между природными красотами Саленто и прекрасным барокко его городов: ниспадающие линии тонких тканей, цвета моря,

декор исключительно ручной работы, вышивка и батик с фениксами и цветами... - все это дань уважения и салентийскому барокко, и округлым линиям церквей и дворцов, и чарующей природе Саленто...

«BAILISS», МОСКОВСКИЙ ДОМ МОДЫ

И снова порадовало присутствие русских имен на итальянских подиумах: вот и в летней «AltaRoma AltaModa 2018» московский дом моды «Bailiss» восхитил публику своей капсульной коллекцией из 15-ти комплектов одежды осень-зима 2018-2019 под названием «Импровизированные фантазии» («Fantasie Improvvisate»). Открытый для итальянской публики журналисткой из «Fashion Curator» Вероникой Шейниной (Veronica Sheynina), «Bailiss» в этом году уже успел показать свою коллекцию на Неделе моды в Монтекарло и заслужить дружное одобрение зрителей.

ГЛАЗАМИ ФОТОХУДОЖНИКОВ...

В рамках проекта «AltaRoma in Town» в римском отеле «Aleph Rome Hotel Curio Collection by Hilton» состоялась выставка работ фотографа моды Michele Stabile «Fashion Exhibition». Распечатанные на холсте 70/100, эти работы были созданы известным фотохудожником для рекламных кампаний нескольких ведущих домов моды, в том числе для Дома моды «Nino Lettieri» (коллекция весна-лето-2017, представленная в свое время на «AltaRoma») и знаменитый бренд «Angelo Marani» (коллекция весна-лето 2017, представленная в свое время на Миланской Неделе моды).

«L'OPTICAL ART FASHION EXHIBITION», представленная фотографом Michael Stabile, не использует только лишь белое и черное, но включает также цвет, чтобы предложить зрителю двухмерное изображение, которое создает иллюзию движения и скрытых образов. Мир, созданный искусством Michael Stabile, доказывает, что в фотографии, так же как и в жизни, все зависит от точки зрения... Цель фотохудожника - показать, как Искусство может создавать заинтересованность в поиске решения проблем современности и объединить два мира, таких разных и, на первый взгляд, таких далеких: мир эфимерно-иллюзорный и мир осязаемо-реальный, ставя их во взаимодействие и в противостояние...