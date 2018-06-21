Италия ужесточает контроль индустрии азартных игр

Представители игорного регулятора Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) подтвердили, что они намерены продвигать новые стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) в индустрии ставок, а также внести некоторые изменения в работу местных операторов.

Регулирующий орган введет новые требования к регистрации игроков, поскольку операторы должны будут фиксировать все транзакции с игровыми счетами и финансовые движения для предоставления соответствующей информации в ADM.

Регулятор собирается ужесточить правила работы для лицензированных букмекеров. Игрокам необходимо будет вводить сведения из документа, удостоверяющего личность: название органа, выдавшего документ, идентификационный номер, сведения о месте выдачи и дату истечения срока действия, пишет logincasino.com.

«Наша главная цель - устранение конкурентного преимущества, которым пользуются нелегальные игорные операторы. Данное нововведение наряду с ужесточением требований в отношении рекламы позволяет направить спрос игроков на услуги лицензионных операторов», - заявил представитель итальянской ассоциации азартных онлайн-игр LOGiCO Морено Мараско.