Италия ужесточает контроль индустрии азартных игр

Четверг, 21 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия ужесточает контроль индустрии азартных игр

Регулятор собирается ужесточить правила работы для лицензированных букмекеров.

Представители игорного регулятора Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) подтвердили, что они намерены продвигать новые стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) в индустрии ставок, а также внести некоторые изменения в работу местных операторов.

Регулирующий орган введет новые требования к регистрации игроков, поскольку операторы должны будут фиксировать все транзакции с игровыми счетами и финансовые движения для предоставления соответствующей информации в ADM.

Регулятор собирается ужесточить правила работы для лицензированных букмекеров. Игрокам необходимо будет вводить сведения из документа, удостоверяющего личность: название органа, выдавшего документ, идентификационный номер, сведения о месте выдачи и дату истечения срока действия, пишет logincasino.com.

«Наша главная цель - устранение конкурентного преимущества, которым пользуются нелегальные игорные операторы. Данное нововведение наряду с ужесточением требований в отношении рекламы позволяет направить спрос игроков на услуги лицензионных операторов», - заявил представитель итальянской ассоциации азартных онлайн-игр LOGiCO Морено Мараско.

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