Италия: в баночке с кока-колой девочка обнаружила червей

Сделав глоток, девочка обнаружила во рту червячков. Встревоженные родители тут же обратились к врачам: девочку на несколько часов оставили в больнице для наблюдения. Ее здоровью, к счастью, ничто не угрожало, опасных признаков заражения или отравления - рвоты, диареи - не появилось, и девочку отпустили домой, передает napoli1.com.

Медики отправили найденные в банке организмы на анализ в институт зоопрофилактики в Фоджа. Между тем, банку с содержимым арестовали сотрудники отдела по надзору за качеством пищевых продуктов. Им предстоит выяснить партию этого продукта, с тем чтобы затем определить производителя.