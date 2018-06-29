Италия: в Бари арестованны более 100 членов мафиозных кланов

Правоохранительные органы рассказали, что подозреваемые причастны к деятельности мафиозных кланов, которые занимаются рэкетом, вымогательствами, отмыванием денег, а также хранением и торговлей оружия.

В частности, задержанные входят в мафиозные кланы «Мерканте-Диомеде» и «Каприати». Операцию координировало управление по борьбе с мафией города Бари. По данным правоохранителей, кланы проникли в бизнес-среду и социальные структуры города, устанавливая контроль над ними. Также было установлено, что преступники владели огнестрельным оружием, в том числе автоматами Калашникова, пишет napoli1.com.

Напомним, в апреле в Италии были задержаны 22 подозреваемых в причастности к сицилийской мафии (подробно в новостях портала) Задержание прошло в рамках операции по поимке самого разыскиваемого мафиози в стране, главы «Коза ностра» Маттео Мессины Денаро.