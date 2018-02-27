Италия: в центре Неаполя впервые с 1956 года выпал снег

После снегопада, который в понедельник практически полностью парализовал жизнь Рима, во вторник утром снег выпал еще южнее - в Неаполе.

Как рассказали неаполитанцы, весь центр третьего по величине города Италии в настоящее время покрыт снегом. В последний раз такое здесь случилось в далеком 1956 году. Неожиданный снегопад доставляет огромную радость детям, которые играют в снежки вместо того, чтобы идти в школы, закрытые по распоряжению городского департамента образования. Однако властям Неаполя будет непросто справиться с неожиданной природной аномалией, пишет РИА Новости.

Естественно, острые проблемы немедленно проявились, прежде всего, в сфере общественного транспорта. Городское транспортное агентство Anm сразу же сообщило, что автобусное движение прекращается «по соображениям безопасности». Работа метро также приостановлена. Большинство таксистов отказываются перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. На неопределенное время закрыт неаполитанский международный аэропорт Каподикино.