Италия: в Доломитах открывается аттракцион «Полет Ангела»
В мае в Луканских Доломитах в Италии снова открывается «Полет Ангела» - аттракцион, который позволяет пролететь над горными вершинами.
Аттракцион работает в двух борго: Кастельмедзано и Пьетрапертоза.
Смельчака прикрепляют к стальному тросу, который натянут на высоте 900 метров.
Максимальная скорость полета - 110 км/ч, пишет euromag.ru.
В прошлом году на аттракционе прокатились 19 тысяч человек, пишет «Италия по-русски».
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