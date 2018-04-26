Италия: в Доломитах открывается аттракцион «Полет Ангела»

Аттракцион работает в двух борго: Кастельмедзано и Пьетрапертоза.

Смельчака прикрепляют к стальному тросу, который натянут на высоте 900 метров.

Максимальная скорость полета - 110 км/ч, пишет euromag.ru.

В прошлом году на аттракционе прокатились 19 тысяч человек, пишет «Италия по-русски».