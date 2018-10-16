Италия: в Эмилии-Романье проходят фестивали белого трюфеля

Вторник, 16 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Эмилии-Романье проходят фестивали белого трюфеля

Празднования стартовали в октябре и продлятся до конца ноября.

Так, в средневековой деревушке Сант-Агата-Фельтрия, под Римини каждое воскресенье октября устраивают Национальную ярмарку белого трюфеля. На улочках выставляют прилавки с трюфелем и другими сезонными продуктами – каштанами, медом, травами и овощами. Посетители участвуют в импровизированной охоте за трюфелем и пробуют блюда с ним.

В окрестностях Болоньи в выходные предлагают посетить фермерские рынки, пообедать в местных тратториях, посетить фабрику трюфеля, увидеть выступления музыкантов и танцоров, пишет kp.vedomosti.ru.

В деревушке Виано на холмах Реджо-Эмилии Фестиваль трюфеля пройдет 11 ноября. Праздник начнется с выступления местной музыкальной группыи продолжится ярмаркой, на которой можно будет приобрести, собственно, белый трюфель, а также пармезан - Пармиджано Реджано, бальзамический уксус, оливковое масло.

А в деревушке Бризигелла неподалеку от Равенны, праздновать будут 18 ноября. В течение всего дня на рынке под открытым небом можно будет попробовать и купить сезонные продукты, а затем отправиться в ресторан дегустировать блюда с добавлением белого и черного трюфеля.

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