Италия: в Галерее Уффици открылись новые залы Караваджо

Холсты размещены в восьми залах, стены которых окрашены в ярко-красный цвет.

Здесь посетители могут увидеть знаменитые полота мастера: «Медуза», «Жертвоприношение Исаака», «Вакх», а также «Юдифь и Олоферн» Артемизии Джентилески и другие знаменитые картины.

Новые залы открылись 19 февраля, пишет euromag.ru.

Эта дата неслучайна: 19 февраля - годовщины смерти Анны Марии Луизы Медичи, которая собрала для Тосканы обширную художественную коллекцию, пишет «Италия по-русски».