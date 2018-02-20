Италия: в Галерее Уффици открылись новые залы Караваджо

Вторник, 20 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Галерее Уффици открылись новые залы Караваджо

В Галерее Уффици во Флоренции открылись новые залы с полотнами Караваджо.

Холсты размещены в восьми залах, стены которых окрашены в ярко-красный цвет.

Здесь посетители могут увидеть знаменитые полота мастера: «Медуза», «Жертвоприношение Исаака», «Вакх», а также «Юдифь и Олоферн» Артемизии Джентилески и другие знаменитые картины.

Новые залы открылись 19 февраля, пишет euromag.ru.

Эта дата неслучайна: 19 февраля - годовщины смерти Анны Марии Луизы Медичи, которая собрала для Тосканы обширную художественную коллекцию, пишет «Италия по-русски».

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