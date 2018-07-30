Италия: в городе Терни эвакуировали более 11 тысяч человек

Об этом 29 июля сообщила префектура города в центральной области Умбрия. Бомбу американского производства нашли на стройке в районе железнодорожной станции. По словам мэра Терни Леонардо Латини, снаряд мог взорваться, поэтому людей эвакуировали в радиусе 1,8 км.

«Местным жителям предложено взять с собой вещи первой необходимости и лекарства», –– пишет «ИЗВЕСТИЯ».

Военные саперы приступили к обезвреживанию бомбы. После этого ее вывезут на полигон для подрыва, пишет napoli1.com.

Накануне сообщалось, что на пляже во Франции обнаружили взрывное устройство времен Второй мировой войны. Диаметр бомбы — 20 см, длина — около 1 м. Саперы взорвали боеприпас в безопасном месте и проверили окрестности на наличие других бомб.