Италия: в Милане определили место российских дизайнеров

Четверг, 19 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Милане определили место российских дизайнеров

На выставке Salone del Mobile.Milano журнал Interni провел дискуссию о влиянии российского дизайна.

18 апреля в Милане, в дни проведения выставки Salone del Mobile.Milano, журнал Interni и компания Aran Cucine во флагманском бутике Aran организовали совместное мероприятие «The Show of Russian Designers», чтобы рассказать о растущем влияние российских дизайнеров, пишет forbes.ru.

В рамках вечера прошла дискуссия о современном дизайне в России, модератором которой выступил первый вице-президент международной медиагруппы ACMG Антонио Алицци. Участие в дискусси приняли архитектор и президент Aran Cucine Ренцо Растелли, основатель одной из первых студий индустриального дизайна в Италии Марио Хасуике, архитектор проекта Bosco Verticale в Милане Стефано Боэри, архитектор и основатель StudioInsito Лаура Перетти.

Вечер Interni и Aran Cucine прошел при поддержке фестиваля «Русские сезоны».

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