Италия: в Милане появился мигрантский лагерь под открытым небом

Около 200 мигрантов живут в импровизированном лагере под открытым небом в окрестностях центрального вокзала Милана, сообщает Il Giornale в среду, 11 июля.

Издание не жалеет резких оценок, описывая неблагоустроенность, неэстетичность и небезопасность сложившейся ситуации. В лагере между вокзалом и Венецианскими воротами есть и немало детей, пишет regnum.ru.

Красивая риторика местных миланских властей, оппонентов правительства Конте - Сальвини - Ди Майо и жесткой позиции правительства по вопросу о нелегальных мигрантах, наглядно демонстрирует «все свои трещины», отмечает издание.

Одна из составляющих итальянской политической дискуссии о миграции - вопрос о том, кто относится к мигрантам «не по-человечески»: правительство, которое ограничивает их доступ в страну, или сторонники отмены запретов, обрекающие переселенцев на жизнь без работы и ночлеги на матрасах в парках.