Италия: в миланском метро обнаружили мавзолей

На прошлой неделе строители линии метро между площадью перед церковью Сан-Витторе и одноименной улицей в Милане, прекратили работу, когда натолкнулись на неизвесную преграду.

Находка была изучена археологами, пишет euromag.ru.

Выяснилось, что стены, относящиеся к римской эпохе, являются частью мавзолея императора Массимиано, основавшего столицу Римской империи в Милане, пока Диоклетиан правил в Риме, сообщает «Италия по-русски».

Сохранят ли мавзолей или демонтируют, пока неизвестно.