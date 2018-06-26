Италия: в миланском метро обнаружили мавзолей
Перед церковью Сан-Витторе найдены останки монументальной гробницы императора Массимиано четвертого века.
На прошлой неделе строители линии метро между площадью перед церковью Сан-Витторе и одноименной улицей в Милане, прекратили работу, когда натолкнулись на неизвесную преграду.
Находка была изучена археологами, пишет euromag.ru.
Выяснилось, что стены, относящиеся к римской эпохе, являются частью мавзолея императора Массимиано, основавшего столицу Римской империи в Милане, пока Диоклетиан правил в Риме, сообщает «Италия по-русски».
Сохранят ли мавзолей или демонтируют, пока неизвестно.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!