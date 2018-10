Италия: в миланском ресторане можно поужинать бесплатно за тысячу лайков

Открыли заведение под названием This is not a sushi bar братья из Падуи, Маттео и Томмазо Питтарелло.

Система проста. Сначала, пишет «Италия по-русски», нужно прийти и заказать блюдо. Если публикация наберет от тысячи до пяти тысяч лайков, следующее блюдо можно получить бесплатно. Если количество лайков будет от 5 тысяч до 10 тысяч, можно рассчитывать на два блюда, пишет euromag.ru.

Чем больше лайков, тем больше еды можно заказать бесплатно. Владельцы ресторана считают, что от советов блогеров больше пользы, чем от рекламы на телевидении.