Италия: в Неаполе нельзя умирать в выходные дни

Это вызвало бурную полемику между властями и советником Андреа Санторо и представителями региональной Ассоциации похоронных бюро Италии «Eccellenza Funeraria Italiana»: «Де Маджистрис решил: с 1 апреля смерть граждан по выходным отменяется. И это вовсе не первоапрельская шутка», - сказал Санторо.

Как еще можно оценить действия мэра, который объявил о закрытии службы кремации Неаполя (Ufficio Cremazioni) в красные дни календаря. Невероятный разворот для ведомства, которое занимается столь деликатным делом 365 дней в году без праздников и выходных, пишет napoli1.com.

На практике такой поворот означает, что прах почивших в «неправильные дни» будет ждать понедельника. По убеждению делегатов «EFI», «это стыдно для третьего по значимости города Италии».