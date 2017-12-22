Италия: в Неаполе взорвалась бомба

В результате взрыва самодельной бомбы в итальянском Неаполе умер один человек. Инцидент произошел в городе Италии ночью, с 21 на 22 декабря.

К одному из частных домов была положена посылка, как впоследствии выяснилось, с СВУ внутри. Взрыв был очень большой силы, даже разбились окна соседских домов. В это время в здании находились 32-летний мужчина и 43-летняя женщина. Две машины, стоявшие недалеко, получили повреждения, пишет vladtime.ru.

В результате происшествия, ранения разной тяжести получили мужчина и женщина, которые находились в доме. Уже в больнице им была оказана медицинская помощь. 32-летний итальянец все же скончался, женщина же выжила.

Полиция проводит следственные действия по поводу взрыва. Первые результаты расследования дали понять, что речь не идет о теракте.