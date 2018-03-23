Италия: в память об Астори
Итальянские футболисты сыграют в форме с надписями в память об Астори.
Футболисты сборной Италии проведут товарищеский матч против команды Аргентины в футболках с надписями в память о защитнике сборной Давиде Астори.
На форме итальянских футболистов будет присутствовать надпись «Давиде, всегда с нами» и 13-й номер, указывающий на номер Астори в сборной Италии, пишет gazeta.ru.
Ранее президент «Фиорентины» Давиде Коньини принял решение назвать тренировочное поле «Спортивный центр Давиде Астори».
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