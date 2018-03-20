Италия: в Пизе встретят Новый год 25 марта

Утром по городу пройдет исторический костюмированный парад, после чего в 12 часов дня наступит Новый год по местному календарю. Об этом официально объявит мер в Баптистерии Сан Джованни, находящемся недалеко от знаменитой Пизанской башни.

В этот же день для публики откроют церковь Санто-Стефано-деи-Кавальери, проведут пешеходную экскурсию по крепости Верукка.

После обеда на площади Пьяцца-деи-Кавальери пройдет концерт, который закончится вечерним фейерверком, пишет РИА Новости.

Все три праздничных дня, с 23 по 25 марта в ресторанах города можно будет заказать блюда из специального средневекового меню.

Первое упоминание о праздновании наступления Нового года в Пизе 25 марта, в день католического Благовещения, датируется Х веком. Только с переходом на Грегорианский календарь дату официально перенесли на декабрь. Но с восьмидесятых годов ХХ в городе решили возродить древний праздник.