Италия: в порт Неаполя прибудет более миллиона пассажиров

После большого наплыва в 2017 году, по расчетам на этот год ожидается увеличение числа пассажиров на 13,2%, что означает 1.050.000 человек против 927.458 в прошлом году, пишет napoli1.com.

Таким образом, Неаполь подтверждает 3 место среди морских портов Италии, которые принимают более миллиона круизных туристов, и остается в четверке: Чивитавеккья (Рим, 2,4 млн), Венеция (1,4), Генуя (1).

Причалы партенопейского порта ожидают 370 лайнеров против 336 в прошлом году. Что касается общенационального прогноза, в Италии в целом ожидается увеличение объема круизных путешествий: на 8,6% увеличится число пассажиров и на 5,2% число ожидаемых лайнеров.