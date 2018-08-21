Италия: в провинции Козенца из-за паводков погибли 10 туристов

Еще три человека считаются пропавшими без вести. Как сообщил глава региональной службы Гражданской обороны Калабрии Карло Танси, паводок унес жизни десяти туристов. По данным префектуры провинции Козенца, две группы туристов по 18 человек в понедельник, 20 августа, находились на экскурсии в национальном парке Поллино. Из-за ливней уровень горной реки Раганелло резко поднялся, и бурный поток смыл часть туристов, сообщает Moika78.ru.

Ранее власти сообщили о восьми погибших, но спасатели поздно вечером нашли тела еще двух человек. Кроме того, в результате наводнения семь человек получили травмы. Их увезли в больницы. Среди пострадавших оказалась маленькая девочка. Врачи диагностировали у нее симптомы переохлаждения, пишет napoli1.com.

Три человека на данный момент считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски пропавших людей.