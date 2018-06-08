Италия: в Риме более тысячи человек эвакуировали из метро
Почти 1,5 тыс. человек были эвакуированы из римского метро.
Как сообщил в пятницу новостной канал Rai News 24, выяснилось, что произошла техническая авария.
По данным канала, речь идет об одной из станций линии B римского метро - «Поликлинико». Несколько станций также обесточены и закрыты.
По его сведениям, авария на одной из электролиний привела к задымлению. На месте происшествия работают пожарные, полицейские и медики. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС.
Сегодня сложный день для римских пассажиров в связи с четырехчасовой забастовкой работников общественного транспорта. С утра и до 12:30 возможны перебои в работе наземного транспорта и региональной железной дороги.
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