Италия: в Риме началась массовая забастовка работников транспорта

Пятница, 12 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Риме началась массовая забастовка работников транспорта

Остановились автобусы, трамваи, метро и пригородные поезда.

В пятницу, 12 января, в столице Италии бастуют работники общественного транспорта, которые протестуют против ухудшения условий их труда, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, крупнейшие профсоюзы отрасли объявили о стачке, будучи недовольными положениями ноябрьского соглашения с римской мэрией о городских транспортных перевозках, которое, как считают транспортники, привело к ухудшению их условий труда. Освободив себя от работы, в пятницу они проведут ряд акций протеста, передает korrespondent.net.

Забастовка продлится 24 часа с промежутками в пиковые периоды: утром движение прекратится в 8.30, вечером транспорт будет работать с 17.00 до 20.00 по местному времени. В заявлении профсоюзов говорится, что движение метро, автобусов, трамваев и пригородных поездов «не гарантировано», как и не гарантирована работа эскалаторов, лифтов и пандусов для инвалидов на станциях метро и электричек.

Римские власти, чтобы избежать полного коллапса, открыли для всех легковых автомобилей исторический центр города, куда в обычные дни проезд разрешен только для обладателей платных абонементов.

Последние новости

    • Португалия: возвращение блудного.... кота

      Завершилась одиссея кота, который не добрался до Мадейры и провел праздники в аэропорту Лиссабона.

      Подробнее

    • Португалия: еще один шаг в борьбе с преступностью

      PJ сможет получить доступ к важной для следствия информации... на расстоянии.

      Подробнее

    • Испания: в Бенидорме начинается активная застройка

      Девелоперская компания TM Grupo Inmobiliario из Аликанте заключила сделку о покупке участка земли площадью 165 000 квадратных метров в Бенидорме.

      Подробнее

    • Минувший год стал самым теплым в Испании за последние 50 лет

      2017 год выдался для Испании необычайно теплым и засушливым…

      Подробнее

    • Италия: вспоминая Юлию Добровольскую...

      В Новом 2018 году начинается второй триместр на курсах русского языка в Российском центре науки и культуры в Риме.

      Подробнее

    • Италия: презентация в РЦНК «Новой книги о Гоголе в Риме»

      17 января в 18:00 в РЦНК состоится презентация «Новой книги о Гоголе в Риме» (в 2 томах, том 1 «В Риме. 1837-1843». «Пробел-2000», Москва, 2017).

      Подробнее

    • Назван лучший фильм 2017 года по версии кинокритиков

      Кинокритики США признали фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо лучшей картиной 2017 года.

      Подробнее

    • Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги

      Американского актера и режиссера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги по съемочной площадке.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!