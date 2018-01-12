Италия: в Риме началась массовая забастовка работников транспорта

В пятницу, 12 января, в столице Италии бастуют работники общественного транспорта, которые протестуют против ухудшения условий их труда, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, крупнейшие профсоюзы отрасли объявили о стачке, будучи недовольными положениями ноябрьского соглашения с римской мэрией о городских транспортных перевозках, которое, как считают транспортники, привело к ухудшению их условий труда. Освободив себя от работы, в пятницу они проведут ряд акций протеста, передает korrespondent.net.

Забастовка продлится 24 часа с промежутками в пиковые периоды: утром движение прекратится в 8.30, вечером транспорт будет работать с 17.00 до 20.00 по местному времени. В заявлении профсоюзов говорится, что движение метро, автобусов, трамваев и пригородных поездов «не гарантировано», как и не гарантирована работа эскалаторов, лифтов и пандусов для инвалидов на станциях метро и электричек.

Римские власти, чтобы избежать полного коллапса, открыли для всех легковых автомобилей исторический центр города, куда в обычные дни проезд разрешен только для обладателей платных абонементов.