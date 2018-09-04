Италия: в Риме обвалилась часть стен древнего Форума

Пострадала стена, расположенная вблизи улицы Монте-Тарпео. Туристы, посещавшие памятник, не пострадали.

Район оцепила муниципальная полиция, пожарная служба проводит проверку, пишет РИА Новости.

Напомним, что недавно молодой человек из Австрии на экскурсии в Риме не заметил присутствия карабинеров, отломал от колоннады Колизея фрагмент и попытался спрятать "драгоценный сувенир" в рюкзак.