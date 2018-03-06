Италия: в Риме при строительстве метро нашли виллу II века

Вторник, 06 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Риме при строительстве метро нашли виллу II века

Итальянские архитекторы обнаружили при строительстве одной из станций римского метро виллу II века.

Она могла принадлежать одному из генералов императора Адриана. В здании было 14 комнат, его площадь превышала 300 квадратных метров, сообщает The History Blog.

Древнюю виллу обнаружили на станции «Амба-Арадам», на глубине 12 метров. Открытие было сделано при строительстве линии С, ведущей из центра Рима на восток.

Полы в особняке были выложены плитами с черно-белой мозаикой, а на стенах красовались фрески и мраморная плитка. В центре постройки, судя по всему, располагался фонтан, пишет vesti.ru.

В 2014 году в ходе стройки на площади Венеции были найдены руины атенея, высшего учебного заведения, основанного императором Адрианом.

После этого при строительстве одной из центральных станция «Амба Арадам» были найдены бараки преторианской гвардии II века.

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