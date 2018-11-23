Италия: в Риме проходит встреча Лаврова с президентом Ирака

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Риме проходит встреча Лаврова с президентом Ирака

Глава МИД России Сергей Лавров проводит в пятницу в Риме встречу с новым президентом Ирака Бархамом Салехом.

Встреча проходит за закрытыми дверями.

Ранее в пятницу министр встретился со своим коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади.

Также источник в российской делегации сообщил журналистам, что в Риме у Лаврова еще запланированы переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой МИД Японии Таро Коно, пишет РИА Новости.

Кроме того, Лавров встретится с главой МИД Италии Энцо Моаверо и выступит на одной из сессий ежегодной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

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