Италия: в Риме пройдет Карнавал

На время карнавала площади Рима превращаются в шумные ярмарку под открытым небом: десять дней публику веселят клоуны и знаменитые маски.

Главное событие - конный парад. Всадники следуют по тем же улицам, где проходили основные карнавальные празднества в эпоху Возрождения вплоть до 1883 года. Главная улица карнавала - Виа дель Корсо, пишет euromag.ru.

В Риме карнавал продлится с 11 по 13 февраля.