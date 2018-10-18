Италия: в Риме прошел показ фильма "Собибор"

Показ российского фильма "Собибор" состоялся в среду вечером в кинотеатре Farnese в итальянской столице, передает корреспондент ТАСС. Итальянская премьера картины, собравшая полный зал, была приурочена к памятным мероприятиям по случаю 75-летия восстания в нацистском концлагере на территории Польши, которое произошло под началом советского офицера Александра Печерского 14 октября 1943 года.

Как отметил в кратком вступительном слове глава представительства Россотрудничества в Италии и директор Российского центра науки и культуры Олег Осипов, дата вдвойне символична для Рима, поскольку 75 лет назад, 16 октября 1943 года, после "переписи населения" нацистами из римского гетто были вывезены более 1 тыс. евреев. "Менее двух десятков вернулись", - напомнил Осипов. Он сообщил, что с Рима начинается небольшая прокатная история картины на Апеннинах. "У нас уже запланированы показы еще в трех городах: Генуе, Сан-Ремо и Бари", - рассказал Осипов ТАСС.

В фойе кинотеатра была развернута выставка, посвященная фильму и его главному герою Александру Печерскому, о подвиге которого во время Второй мировой войны по- настоящему узнали только несколько лет назад. Хотя всю свою достаточно долгую жизнь (он умер в возрасте 80 лет в 1990 году) Печерский посвятил сбору свидетельств преступлений нацистов, служивших в лагере Собибор, в котором чуть менее чем за 1,5 года существования (с мая 1942 года) были убиты до 250 тыс. евреев. Закрылся лагерь сразу после этого единственного удачного восстания, закончившегося массовым побегом узников.

Картина "Собибор" снята по идее Владимира Мединского актером Константином Хабенским, для которого она стала режиссерским дебютом. Ее первый показ, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января) и годовщине полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады, состоялся в начале этого года в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Мировая премьера прошла в Варшаве в апреле, после чего ленту показали в родном городе Печерского Ростове-на-Дону. Широкая аудитория в России смогла посмотреть фильм по телевидению летом.

"Собибор" выдвинут от России на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Римский показ стал частью предфестивальной программы итальянского "Праздника кино", киносмотра, который открывается в столице республики в четверг.