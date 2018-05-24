Италия: в Риме разрушается фонтан Бернини
Фонтан «Лодочка», разрушили водоросли и грязь.
Последняя реставрация фонтана была проведена в 2015 году и обошлась в 300 тысяч евро.
Тогда «Лодочка» пострадала от голландских футбольных фанатов: они использовали фонтан в качестве мишени для бутылок.
Сейчас творение Бернини нуждается в очистке.
Контракт мэрии с частной компанией, которая занималась очисткой римских фонтанов, истек еще в конце прошлого года, пишет euromag.ru.
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