Италия: в Риме снова нашли человеческие кости

Среда, 07 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Риме снова нашли человеческие кости

В посольстве Ватикана в Риме снова нашли человеческие кости.

Новые фрагменты человеческих костей были обнаружены в ходе еще одного осмотра в здании апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) в Риме, где в конце октября также были найдены человеческие останки. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает агентство ANSA.

Речь идет о частях черепа и челюсти, пишет iz.ru.

«Эти фрагменты могут быть полезны для идентификации ранее обнаруженных там останков», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 31 октября, в одной из пристроек к зданию апостольской нунциатуры в Риме обнаружили фрагменты человеческих костей.

Итальянские СМИ полагают, что находка может быть связана с исчезновением 15-летней дочери одного из служащих префектуры папского дома Эмануэлы Орланди в 1983 году. В поисках девочки принимали участие итальянские и зарубежные правоохранители, однако никаких следов обнаружено не было.

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