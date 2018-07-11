Италия: в Риме туристов задержали за использование дронов

По данным «General News», первым оказался 23-летний гражданин Италии, который приехал в столицу страны, чтобы заснять Квиринальский дворец, второй задержанной оказалась путешественница из Америки, запустившая квадрокоптер в непосредственной близости от Колизея, пишет tourprom.ru.

Тут стоит отметить, что использование дронов в Риме строго запрещено, поэтому техника у обоих туристов была конфискована, после чего они были отпущены.