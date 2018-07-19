Италия: в Риме запретили продажу и распитие алкоголя по ночам

Четверг, 19 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Риме запретили продажу и распитие алкоголя по ночам

Власти Рима ввели ограничения на продажу и употребление алкоголя в темное время суток.

В частности, с 22:00 и до 7:00 на улицах столицы Италии нельзя пить спиртные напитки из стеклянных емкостей, а с полуночи - из любой посуды.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на итальянскую редакцию The Local, согласно новому закону, с 22:00 запрещена продажа спиртного в супермаркетах, а начиная с 02:00 алкоголь перестают подавать в барах и ночных клубах, пишет TRAVEL.RU

Мэр Рима Вирджиния Раджи объяснила нововведение заботой о населении и туристах. "Мы не хотим, чтобы римские летние вечера были испорчены происшествиями, связанными с чрезмерным потреблением алкоголя", - сказала она.

Ограничения будут действовать в большинстве районов итальянской столицы до конца октября. За распитие спиртного в неположенное время и неположенном месте нарушителя ждет штраф в 150 евро, за продажу алкоголя - в 280 евро, пишет napoli1.com.

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