Италия: в Риме запретят дизельные машины

Среда, 28 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Риме запретят дизельные машины

Власти Рима запретят владельцам автомобилей на дизельном топливе въезд в центр города с 2024 года.

Об этом заявила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи на климатическом саммите C40.

«Мы все чаще наблюдаем экстремальные климатические явления. Вот почему мы должны действовать быстро. С 2024 года использование дизельных автомобилей будет запрещено в центре города Рима», - написала Раджи в своем фейсбуке.

Мэр отметила, что жителям Италии нужно проявить мужество и принять решительные меры, пишет gazeta.ru.

В международном климатическом саммите группы C40 участвуют 92 крупнейших города мира.

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