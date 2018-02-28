Италия: в Риме запретят дизельные машины

Об этом заявила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи на климатическом саммите C40.

«Мы все чаще наблюдаем экстремальные климатические явления. Вот почему мы должны действовать быстро. С 2024 года использование дизельных автомобилей будет запрещено в центре города Рима», - написала Раджи в своем фейсбуке.

Мэр отметила, что жителям Италии нужно проявить мужество и принять решительные меры, пишет gazeta.ru.

В международном климатическом саммите группы C40 участвуют 92 крупнейших города мира.