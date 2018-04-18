Италия: в самолетах появятся стоячие места

Среда, 18 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в самолетах появятся стоячие места

Итальянский производитель кресел Aviointeriors разработал дизайн стоячих мест, чтобы повысить вместимость самолетов на 20 процентов.

Новую модель Skyrider 2.0 представили на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге, Германия. По словам производителя, сиденья такого типа изобретены для «ультравысокой плотности» в салоне и позволят сузить расстояние между рядами.

Оригинальный дизайн Skyrider напоминал седло наездника и был придуман еще в 2010 году, но Федеральное управление гражданской авиации США отвергло идею. Однако представители Aviointeriors отметили, что ковбои могли сидеть в таком положении часами, не ощущая дискомфорта. Таким образом, стоячие кресла идеально подойдут для коротких перелетов и повысят доход авиакомпаний.

Каждый ряд кресел Skyrider 2.0 закреплен двумя вертикальными стойками, проходящими между сиденьями. Кроме того, улучшенная версия стоячего места имеет дополнительную мягкую обивку.

В июле 2017 года руководство колумбийской бюджетной авиакомпании VivaColombia задумалось о внедрении в лайнерах вертикальных сидений для того, чтобы вместить в салон больше пассажиров. «Мы очень заинтересованы в любых способах удешевить путешествия на самолете», - подчеркнул топ-менеджер. Под вертикальными сиденьями понимаются кресла, похожие на барные табуреты с высокой спинкой.

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