Италия: в столичном метро обрушился эскалатор

По меньшей мере 15 человек пострадали при обрушении эскалатора метро в центре Рима, большинство из них — болельщики ЦСКА, пишет Znak.com со ссылкой на РИА «Новости». «Группа болельщиков ЦСКА спускалась вниз со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора. Различные ранения получили по меньшей мере восемь из них. Число пострадавших может вырасти», — сказали в римской полиции. Пострадавших госпитализировали, пишет napoli1.com.

По словам пресс-атташе посольства России в Риме Дмитрия Гурина, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали 30 фанатов ЦСКА. «Всего 30 человек пострадало из числа болельщиков футбольного клуба ЦСКА в связи с аварией на эскалаторе станции метрополитена Рима», — сказал он, отметив, что семь человек унесли на носилках. «Это наиболее тяжело пострадавшие, пять человек вывели под руки, они получили повреждения средней тяжести, еще 18 [человек] получили легкие травмы», — рассказал дипломат РБК.

Судя по видео, опубликованном в Twitter «Фанаты ЦСКА. RBWorld», эскалатор ускорился в несколько раз и обвалился у подножья, где скопились несколько десятков пассажиров. ‏СМИ сообщают, что один из пострадавших лишился ноги.