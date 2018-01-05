Италия: в «Торино» уволили главного тренера Синишу Михайловича

Вчера состоялась очередная игра Кубка Италии, где туринский «Ювентус» принимал «Торино». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2-0.

После матча стало известно, что руководство недовольно работой главного тренера и отправило его в отставку.

«Торино» после 19 туров занимает только десятое мест в итальянском чемпионате. Для команды такой результат можно занести в пассив, ведь ее считают одной из самых амбициозных в Италии, пишет vladtime.ru.

Этим летом команда отказалась продавать своего лидера - нападающего Андреа Белотти в «Милан», запросив компенсацию за него от 100 миллионов евро. Итальянец проводит не самый лучший свой сезон, после того, как узнал об отказе клуба.

В последних двух турах чемпионата «Торино» не удалось победить таких соперников, как «Дженоа» и СПАЛ, которые находятся в самом конце турнирной таблицы. Возможно, подобные результаты заставили руководство искать нового менеджера команды.