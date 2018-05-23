Италия: в Тоскане выставили на продажу почти 600-летний замок

Как сообщает компания Lionard Luxury Real Estate, занимающаяся реализацией недвижимости, объект был спроектирован в 1424 году - в годы начала постройки купола знаменитого кафедрального собора Флоренции. Он принадлежал знатной династии Пуччи, пишет interfax.ru.

По периметру объект окружен зубчатыми стенами с четырьмя живописными башнями. На территории комплекса расположены 25 крестьянских домов и вилла XVIII века с частной часовней. Общая площадь помещений составляет 35 тыс. кв.м, площадь участка - 1,2 тыс. га.

По словам президента Lionard Luxury Real Estate Димитрия Корти, «речь идет об одном из самых элитных сооружений, когда-либо выставленных на продажу». Среди особенностей, отличающих объект, он отметил факт его посещения тремя римскими папами и рядом других значимых исторических личностей.

Стоимость недвижимости в сообщении не уточняется.