Италия: в Турине открыт легальный бордель LumiDolls с куклами

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Турине открыт легальный бордель LumiDolls с куклами

В Турине заработал публичный дом LumiDolls, в котором клиентам предлагаются услуги кукол.

Клиенты забронировали свидания на несколько недель вперед. Это первое в Италии заведение подобного рода. Как сообщает Zarubejom.ru, туринский LumiDolls располагает восемью силиконовыми куклами. Семь из них – «женщины», одна – «мужчина» по имени Алессандро. Стоимость 30-минутного общения с такой куклой начинается от 80 евро. Клиенты могут не только выбрать силиконовую секс-работницу (или работника), но и, к примеру,  указать, как она должна быть одета. В компании подчеркивают, что каждая кукла после использования подвергается тщательной двухчасовой санобработке, пишет napoli1.com.

Новое заведение пользуется бешеной популярностью: администрация LumiDolls Torino утверждает, что свидания практически полностью расписаны на несколько недель вперед. Стоит отметить, что хотя в Италии проституция сама по себе преступлением не является, открытие публичных домов в стране запрещено. Но поскольку секс с куклами законом вообще не регламентируется, деятельность LumiDolls под какие-либо ограничения не подпадает. Добавим, что заведения компании уже работают в Барселоне и Москве.

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