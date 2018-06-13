Италия: в Турине выбрали лучших поваров Европы
В итальянском Турине завершился европейский отборочный тур международного конкурса Bocuse D’or.
На первом месте - команда Норвегии, на втором - Швеции, на третьем - Дании.
В финал, который состоится в Лионе зимой 2019 года, проходят десять команд, пишет euromag.ru.
Помимо Норвегии, Швеции и Дании, финалистами стали команды Финляндии, Франции, Бельгии, Венгрии, Исландии, Великобритании и Италии.
Основатель конкурса Поль Бокюз - один из самых известных поваров XX века. Узнать о нем можно в нашем материале.
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