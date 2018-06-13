Италия: в Турине выбрали лучших поваров Европы

На первом месте - команда Норвегии, на втором - Швеции, на третьем - Дании.

В финал, который состоится в Лионе зимой 2019 года, проходят десять команд, пишет euromag.ru.

Помимо Норвегии, Швеции и Дании, финалистами стали команды Финляндии, Франции, Бельгии, Венгрии, Исландии, Великобритании и Италии.

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