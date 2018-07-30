Италия: в Венеции действует команда инспекторов «Ангелы приличия»
Власти Венеции выпустили на улицы группу инспекторов, которым поручено наблюдать за тем, чтобы многочисленные туристы соблюдали правила, установленные муниципальными властями.
Создание команды из 15 человек под именем "ангелы приличия" - еще одна попытка властей восстановить изрядно запятнанную недобросовестными туристами репутацию города.
Ведь в последние годы гости города все чаще позволяют себе купаться в каналах, испражняться в них, а также прыгать в нетрезвом виде с моста Риальто. Облаченные в белые жилеты с надписью на спине "Наслаждайтесь, уважая Венецию" стюарды уже появились в самых многолюдных частях города, сообщает napoli1.com.
«Российская газета» сообщает, что инспекторы, которые должны в обязательном порядке говорить по-английски, в частности, наблюдают за тем, чтобы туристы не разгуливали по городу полуголыми, не кормили голубей, не бросали мусор куда попало, не залезали в каналы и не толпились на мостах большими группами ради фотографии, мешая тем самым местным жителям.
Стюардам позволено запрещать туристам въезд в город и штрафовать их на сумму до 300 евро. Как ни странно, местные жители к появлению "ангелов приличия" отнеслись довольно прохладно, если не сказать, скептически. Как рассказала "РГ" коренная венецианка Этта Лиза Басалделла, группе из 15 человек вряд ли удастся справиться с десятками тысяч туристов, приезжающих в Венецию. "Их должно быть хотя бы пару сотен", - считает Басалделла.
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