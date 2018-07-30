Италия: в Венеции действует команда инспекторов «Ангелы приличия»

Создание команды из 15 человек под именем "ангелы приличия" - еще одна попытка властей восстановить изрядно запятнанную недобросовестными туристами репутацию города.

Ведь в последние годы гости города все чаще позволяют себе купаться в каналах, испражняться в них, а также прыгать в нетрезвом виде с моста Риальто. Облаченные в белые жилеты с надписью на спине "Наслаждайтесь, уважая Венецию" стюарды уже появились в самых многолюдных частях города, сообщает napoli1.com.

«Российская газета» сообщает, что инспекторы, которые должны в обязательном порядке говорить по-английски, в частности, наблюдают за тем, чтобы туристы не разгуливали по городу полуголыми, не кормили голубей, не бросали мусор куда попало, не залезали в каналы и не толпились на мостах большими группами ради фотографии, мешая тем самым местным жителям.

Стюардам позволено запрещать туристам въезд в город и штрафовать их на сумму до 300 евро. Как ни странно, местные жители к появлению "ангелов приличия" отнеслись довольно прохладно, если не сказать, скептически. Как рассказала "РГ" коренная венецианка Этта Лиза Басалделла, группе из 15 человек вряд ли удастся справиться с десятками тысяч туристов, приезжающих в Венецию. "Их должно быть хотя бы пару сотен", - считает Басалделла.