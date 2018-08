Италия: в Венеции открылся 75-й международный кинофестиваль

Международный венецианский кинофестиваль, который проходит в 75-й раз, открылся в среду торжественной церемонией вручения почетного "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф британской актрисе Ванессе Редгрейв. Для премьерного показа был выбран новый фильм американского режиссера Дэмьена Шазелла "Человек на Луне" (First Man), передает корреспондент ТАСС с места событий.

81-летняя Редгрейв получила признание в 1966 году, когда снялась сразу в четырех фильмах, включая "Морган: подходящий случай для терапии" (Morgan: A Suitable Case for Treatment), за роль в котором получила приз Каннского фестиваля, и "Фотоувеличение" (Blowup) Микеланджело Антониони. В 1978 году актриса удостоилась "Оскара" за роль в биографической мелодраме "Джулия" (Julia, 1977). В Венеции Редгрейв премировали "Кубком Вольпи" в 1994 году за роль в фильме "Маленькая Одесса" (Little Odessa). Редгрейв до сих пор остается одной из наиболее востребованных актрис в мировом авторском кино, и на этом фестивале ей будет посвящен специальный показ фильма молодого французского режиссера Жюльена Ландэ "Письма Асперна" (The Aspern Papers, 2018), в котором она сыграла одну из ролей.

"Человек на Луне", биографическая лента о годах подготовки первого полета на Луну, понравилась критикам и публике. Особую похвалу получила работа Райана Гослинга, сыгравшего американского астронавта Нила Армстронга (1930-2012).

Фильм Шазелла перегружен огромным количеством технических деталей и в тоже время не лишен сентиментальности: Армстронг посвятил свой полет памяти рано умершей дочери, утверждают создатели. На широкий экран картина выйдет уже 31 августа, пишет ТАСС.

Помимо звезд кино на Лидо, острове Ватиканской лагуны, где традиционно проходит фестиваль, был замечен вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который приехал частным порядком. Президент республики Серджо Маттарелла решил отказаться от присутствия на открытии, соблюдая траур по погибшим при крушении автомоста в Генуе 14 августа.

Как каждый год в Венеции объявили об усилении мер безопасности. Среди прочего, по решению властей, может быть ограничен поток туристов и перекрыты или изменены пешие маршруты. Одновременно в городе на лагуне проходит Архитектурная биеннале.