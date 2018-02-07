Италия: в Венеции пересохли некоторые каналы

Отмечается, что такого низкого уровня воды в Венеции не было в последние два года.

В итальянском городе Венеция последние дни уровень воды cнизился на 60 сантиметров ниже нормы.

В основном это касается небольших каналов, где движение совсем невозможно из-за отсутствия воды. Канал Гранде остается судоходным, пишет korrespondent.net.

Отметим, что ученые полагают, что к 2100 году Венеция может уйти под воду.