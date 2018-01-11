Италия: в Венеции появится гостиница под брендом Indigo

Это уже третий объект бренда в Италии.

Hotel Indigo Venice - Sant’Elena находится в 15 минутах ходьбы от площади Святого Марка и одного из самых тихих районов города - Кастелло. Он расположен в здании, построенном в 1930 году и состоящем из двух крыльев, соединенных между собой помещением, в котором раньше была часовня, пишет buyingbusinesstravel.com.ru.

К услугам путешественников будет 77 номеров, внутренний двор, ресторан. «Двух одинаковых отелей Indigo не существует. И мы стараемся сделать так, чтобы все они максимально вписывались в окружение, не только по внешнему виду, но и по духу. Внутренний дизайн разрабатывается в соответствии с местными художественными традициями», - рассказал Хилко Верстеег, заместитель вице-президента IHG по развитию в Южной Европе.

Ожидается, что в ближайшие 3-5 лет количество отелей цепочки удвоится. (buyingbusinesstravel.com)