Италия: в Венеции появится гостиница под брендом Indigo

Четверг, 11 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Венеции появится гостиница под брендом Indigo

Новый отель оператор InterContinental Hotels Group под брендом Indigo откроется в Венеции в 2019 году.

Это уже третий объект бренда в Италии.

Hotel Indigo Venice - Sant’Elena находится в 15 минутах ходьбы от площади Святого Марка и одного из самых тихих районов города - Кастелло. Он расположен в здании, построенном в 1930 году и состоящем из двух крыльев, соединенных между собой помещением, в котором раньше была часовня, пишет buyingbusinesstravel.com.ru.

К услугам путешественников будет 77 номеров, внутренний двор, ресторан. «Двух одинаковых отелей Indigo не существует. И мы стараемся сделать так, чтобы все они максимально вписывались в окружение, не только по внешнему виду, но и по духу. Внутренний дизайн разрабатывается в соответствии с местными художественными традициями», - рассказал Хилко Верстеег, заместитель вице-президента IHG по развитию в Южной Европе.

Ожидается, что в ближайшие 3-5 лет количество отелей цепочки удвоится. (buyingbusinesstravel.com)

Последние новости

    • Португалия: Виллаш-Боаш госпитализирован

      Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш не смог доехать до финиша четвертого этапа ралли-марафона «Дакар».

      Подробнее

    • Португалия: из Лиссабона в Порту - за 5 евро

      Сильный спрос побудил ж/д компанию CP продлить промо-акцию.

      Подробнее

    • Испания: «биткоиновая» квартира

      В Таррагоне выставлена на продажу квартира, которую можно купить только за биткоины.

      Подробнее

    • Испания намеревается внедрить технологию 5G

      Барселона намеревается первой в Европе внедрить технологию 5G.

      Подробнее

    • Италия: вандалы повредили фреску

      В археологическом комплексе Помпеи в Италии совершен акт вандализма.

      Подробнее

    • Италия: в Венеции появится гостиница под брендом Indigo

      Новый отель оператор InterContinental Hotels Group под брендом Indigo откроется в Венеции в 2019 году.

      Подробнее

    • Немецкую модель угрожали убить из-за расы бойфренда

      Немецкая модель Фарина Бем (Farina Behm) получала угрозы и оскорбления из-за расы своего бойфренда.

      Подробнее

    • Умер гитарист Motörhead Эдди Кларк

      Гитарист Эдди Кларк, принимавший участие в записи наиболее известных альбомах и синглах хэви-метал-группы Motörhead, скончался в возрасте 67 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!