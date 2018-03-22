Италия: в Венеции вода оказалась заражена канцерогенами

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Венеции (Италия) из-за обнаружения в питьевой воде веществ, содержащих перфторалкил, сообщает Il Salvagente.

Режим ЧС введен правительством Италии. Уточняется, что вода оказалась сильно загрязнена перфторалкилом, предусмотренным техпроцессом производства водоотталкивающих тканей. Это вещество опасно для людей, поскольку может спровоцировать рак, пишет regnum.ru.

Комментируя решение Рима, Лука Дзайа, президент Венеции, заявил, что уже давно предупреждал о загрязнениях воды. Когда он заявлял об опасном факторе в сентябре 2017 года, его слова восприняли в штыки.

«На меня ополчилось полмира, меня обвиняли в беспочвенных фантазиях и говорили, что правительство никогда не примет подобного решения, - сказал Дзайа. - Теперь к нему прислушались».

Уточняется, что чрезвычайная ситуация объявлена в трех венецианских провинциях - Вероне, Падуе и Виченце. Теперь на очищение воды будет затрачено 120 млн евро: 80 - из бюджета Италии, 40 - Венеции.