Италия: в водах Венеции за выходные погибли три человека

Понедельник, 06 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в водах Венеции за выходные погибли три человека

За эти выходные в Венецианской лагуне погибли три человека, еще восемь получили ранения в результате столкновений плавсредств.

Так, в ночь с 3 на 4 августа моторная лодка врезалась в рыбацкую шлюпку, оба 69-летних рыбака погибли, находившиеся в моторке молодые люди получили ранения. В субботу лодка перевернулась на волне, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщает napoli1.com.

В настоящее время в Венеции на фоне инцидентов вновь оживилась дискуссия по поводу необходимости более жесткого регулирования движения водных видов транспорта по лагуне и непосредственно по каналам Венеции.

Особенные опасения вызывают моторные лодки, зачастую не соблюдающие скоростной режим. Местный политик Стефано Педича уже заявил, что "Венеция превратилась в морской автобан, где моторные лодки не соблюдают никаких правил".

Значительное число жителей Венеции выступают за полный запрет моторных лодок на каналах и в лагуне.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: собаку заперли на солнцепеке

      Собака оказалась запертой на балконе в сорокаградусную жару.

      Подробнее

    • Португалия: в 50 муниципалитетах - максимальный риск пожара

      Более полусотни муниципалитетов в материковой части Португалии подвергаются наибольшему риску возникновения огня.

      Подробнее

    • В Испании создан первый лагерь для беженцев

      Первая группа более чем из 500 нелегалов поступила в Центр временного пребывания мигрантов Crinavis в Сан-Роке (Кадис).

      Подробнее

    • Социалисты лидируют по популярности в Испании

      Если бы выборы в Испании проводились сейчас, Социалистическая рабочая партия победила бы с результатом в 29,9% голосов.

      Подробнее

    • Италия: в водах Венеции за выходные погибли три человека

      За эти выходные в Венецианской лагуне погибли три человека, еще восемь получили ранения в результате столкновений плавсредств.

      Подробнее

    • Сестры-итальянки Строцци объявили себя потомками Моны Лизы

      «Программное» заявление сделали сестры Ирина и Наталья Строцци, проживающие в Италии.

      Подробнее

    • Умер самый титулованный в мире повар

      В Швейцарии на 74-м году жизни скончался французский шеф-повар Жоэль Робюшон.

      Подробнее

    • 12-летний мексиканец поступил в университет

      Национальный автономный университет Мексики (National Autonomous University, UNAM) зачислил на первый курс 12-летнего мальчика.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda