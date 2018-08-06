Италия: в водах Венеции за выходные погибли три человека

Так, в ночь с 3 на 4 августа моторная лодка врезалась в рыбацкую шлюпку, оба 69-летних рыбака погибли, находившиеся в моторке молодые люди получили ранения. В субботу лодка перевернулась на волне, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщает napoli1.com.

В настоящее время в Венеции на фоне инцидентов вновь оживилась дискуссия по поводу необходимости более жесткого регулирования движения водных видов транспорта по лагуне и непосредственно по каналам Венеции.

Особенные опасения вызывают моторные лодки, зачастую не соблюдающие скоростной режим. Местный политик Стефано Педича уже заявил, что "Венеция превратилась в морской автобан, где моторные лодки не соблюдают никаких правил".

Значительное число жителей Венеции выступают за полный запрет моторных лодок на каналах и в лагуне.