Италия: в водах Венеции за выходные погибли три человека
За эти выходные в Венецианской лагуне погибли три человека, еще восемь получили ранения в результате столкновений плавсредств.
Так, в ночь с 3 на 4 августа моторная лодка врезалась в рыбацкую шлюпку, оба 69-летних рыбака погибли, находившиеся в моторке молодые люди получили ранения. В субботу лодка перевернулась на волне, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщает napoli1.com.
В настоящее время в Венеции на фоне инцидентов вновь оживилась дискуссия по поводу необходимости более жесткого регулирования движения водных видов транспорта по лагуне и непосредственно по каналам Венеции.
Особенные опасения вызывают моторные лодки, зачастую не соблюдающие скоростной режим. Местный политик Стефано Педича уже заявил, что "Венеция превратилась в морской автобан, где моторные лодки не соблюдают никаких правил".
Значительное число жителей Венеции выступают за полный запрет моторных лодок на каналах и в лагуне.
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