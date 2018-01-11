Италия: вандалы повредили фреску
В археологическом комплексе Помпеи в Италии совершен акт вандализма.
Неизвестные вандалы повредили фреску античных божеств Вакха и Ариадны, находящуюся в одном из закрытых для посещения домусов.
Во второй половине дня минувшей среды в домус зашел сторож, который и заметил многочисленные повреждения произведения настенной живописи. Об инциденте было сообщено администрации комплекса и стражам порядка.
Домус, где находится пострадавшая фреска (Regio IX, insula 5, 14-16), закрыт для публики, поэтому не исключено, что злоумышленники пробрались внутрь строения преднамеренно, имея перед собой четкую цель.
Отметим, что Помпеи не впервые страдают от рук вандалов. Наблюдающееся в последнее время увеличение количества посетителей также увеличивает риск нанесения повреждений археологическим объектам, пишет petrogazeta.ru.
Последний эпизод, произошедший под завершение минувшего года, - загрязнение недавно восстановленного фонтана гранатовым соком.
Античный город Помпеи, который располагается недалеко от Неаполя, был засыпан вулканическим пеплом после извержения Везувия 24 августа 79 года н.э.